Рублёв обыграл Дрейпера и стал чемпионом теннисного турнира ATP в Дохе

Россиянин Андрей Рублёв победил британца Джейка Джейпера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе. Встреча завершилась при счёте 7:5, 5:7, 6:1. Рублёв получил пятый номер посева на соревновании. У его соперника был восьмой.

Российский спортсмен завоевал первый титул в идущем сезоне. Для Рублёва это первый титул в текущем сезоне. Ранее россиянин не смог добиться успеха на Открытом чемпионате Австралии, где вылетел в первом круге, не сумел защитить свой титул в Гонконге, проиграв во втором круге, а также добрался до четвертьфинала в Роттердаме и полуфинала в Монпелье.

Рублёву 27 лет, он десятый в рейтинге лучших ракеток мира. Теперь за его плечами 17 титулов в турнирах АТР.