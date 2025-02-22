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22 февраля, 18:50

Рублёв обыграл Дрейпера и стал чемпионом теннисного турнира ATP в Дохе

Андрей Рублёв после победы над Джейком Дрейпером в Дохе. Обложка © ТАСС / AP / Hussein Sayed

Андрей Рублёв после победы над Джейком Дрейпером в Дохе. Обложка © ТАСС / AP / Hussein Sayed

Россиянин Андрей Рублёв победил британца Джейка Джейпера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе. Встреча завершилась при счёте 7:5, 5:7, 6:1. Рублёв получил пятый номер посева на соревновании. У его соперника был восьмой.

Российский спортсмен завоевал первый титул в идущем сезоне. Для Рублёва это первый титул в текущем сезоне. Ранее россиянин не смог добиться успеха на Открытом чемпионате Австралии, где вылетел в первом круге, не сумел защитить свой титул в Гонконге, проиграв во втором круге, а также добрался до четвертьфинала в Роттердаме и полуфинала в Монпелье.

Рублёву 27 лет, он десятый в рейтинге лучших ракеток мира. Теперь за его плечами 17 титулов в турнирах АТР.

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А 17-летняя россиянка Мирра Андреева одержала победу над датчанкой Кларой Таусон в финале турнира WTA. Это достижение позволит ей занять первое место среди российских теннисисток и впервые попасть в топ-10 мирового рейтинга. В возрасте 17 лет и 299 дней она стала самой молодой теннисисткой, выигравшей или вышедшей в финал турниров WTA 1 000 с момента создания этого формата в 2009 году.

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Юрий Лысенко
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