Джокович снялся с полуфинала Australian Open против Зверева

Теннисист Новак Джокович отказался продолжать матч со второй ракеткой мира Александром Зверевым после первого проигранного сета. Серб пожаловался на травму.

Игра проходила в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне. Зверев выиграл со счётом 7:6 (7:5) за 82 минуты. Теперь ему предстоит сойтись с победителем матча между Янником Синнером и Беном Шелтоном.

Джоковичу 37 лет, он является 10-кратным победителем Australian Open, ни один другой теннисист не выигрывал турнир в Мельбурне столько раз. Зверев представляет Германию. Он на 10 лет моложе и впервые выступает на чемпионате.