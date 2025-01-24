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24 января, 06:28

Джокович снялся с полуфинала Australian Open против Зверева

Зверев после отказа Джоковича продолжить борьбу вышел в финал Australian Open

Новак Джокович. Обложка © ТАСС / ЕРА / JOEL CARRETT

Новак Джокович. Обложка © ТАСС / ЕРА / JOEL CARRETT

Теннисист Новак Джокович отказался продолжать матч со второй ракеткой мира Александром Зверевым после первого проигранного сета. Серб пожаловался на травму.

Игра проходила в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне. Зверев выиграл со счётом 7:6 (7:5) за 82 минуты. Теперь ему предстоит сойтись с победителем матча между Янником Синнером и Беном Шелтоном.

Джоковичу 37 лет, он является 10-кратным победителем Australian Open, ни один другой теннисист не выигрывал турнир в Мельбурне столько раз. Зверев представляет Германию. Он на 10 лет моложе и впервые выступает на чемпионате.

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Ранее российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в первом круге, в трёх сетах проиграв 18-летнему бразильцу Жуану Фонсеке. Матч закончился победой юного южноамериканца со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).

Николай Рюмин
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