Медведев стал шестой ракеткой мира, обогнав Джоковича в рейтинге ATP
Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / ABACA / Dubreuil Corinne
Россиянин Данил Медведев вышел на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обойдя серба Новака Джоковича. Актуальный список лучших теннисистов мира опубликован на официальном сайте организации.
На прошлой неделе Медведев добрался до полуфинала турнира АТР в Марселе. На данный момент на его счету 3930 очков. У Джоковича — 3900 очков, у австралийца Алекса де Минора, упавшего на две позиции, 3735 очков.
Лидирующую позицию в АТР всё еще занимает дисквалифицированный на три месяца из-за допинга итальянец Янник Синнер, заработавший 11330 очков. Также в тройку входят представитель Германии Александр Зверев (8135 очков) и испанец Карлос Алькарас (7410). Замыкает топ-10 ещё один россиянин Андрей Рублёв (3220).
А ранее Life.ru рассказывал о турнире, проходившем в Марселе с 10 по 16 февраля. В 1/4 финала Медведев одержал победу над немцем Ян-Леннардом Штруффом со счётом 6:3, 6:2. Однако в следующей игре с сербом Хамадом Меджедовичем проиграл. Перед этим российский теннисист сообщил о завершении сотрудничества с тренером Жилем Симоном, с которым так и не выиграл ни одного титула.