Медведев стал шестой ракеткой мира, обогнав Джоковича в рейтинге ATP

Россиянин Данил Медведев вышел на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обойдя серба Новака Джоковича. Актуальный список лучших теннисистов мира опубликован на официальном сайте организации.

На прошлой неделе Медведев добрался до полуфинала турнира АТР в Марселе. На данный момент на его счету 3930 очков. У Джоковича — 3900 очков, у австралийца Алекса де Минора, упавшего на две позиции, 3735 очков.