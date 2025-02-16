Медведев снова проиграл ноунейму и вылетел за шаг до титула в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Хамаду Меджедовичу в полуфинале турнира ATP, который проходит во французском Марселе.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Меджедовича, который не имел посева на этом турнире, в то время как Медведев был первым сеяным. В финале Меджедович встретится с действующим чемпионом турнира, французом Уго Умбером.

Соревнования в Марселе проходят с 10 по 16 февраля, а общий призовой фонд составляет 767 тысяч евро.