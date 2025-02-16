Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 февраля, 21:03

Медведев снова проиграл ноунейму и вылетел за шаг до титула в Марселе

Медведев уступил Меджедовичу в полуфинале турнира ATP-250 в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Хамаду Меджедовичу в полуфинале турнира ATP, который проходит во французском Марселе.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Меджедовича, который не имел посева на этом турнире, в то время как Медведев был первым сеяным. В финале Меджедович встретится с действующим чемпионом турнира, французом Уго Умбером.

Медведев проиграл американцу на Итоговом турнире ATP и в бешенстве сломал ракетку
Медведев проиграл американцу на Итоговом турнире ATP и в бешенстве сломал ракетку

Соревнования в Марселе проходят с 10 по 16 февраля, а общий призовой фонд составляет 767 тысяч евро.

Стоит отметить, что Медведев с уверенностью вышел в полуфинал турнира ATP-250, одержав победу над немцем Ян-Леннардом Штруффом со счетом 6:3, 6:2. Перед этим российский теннисист сообщил о завершении сотрудничества с тренером Жилем Симоном, с которым так и не выиграл ни одного титула на турнирах тура.

Обложка ©

X / ATP Tour

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Теннис
  • Даниил Медведев
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar