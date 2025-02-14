Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Марселе
Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © X / Daniil Medvedev
Восьмая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Марселе, обыграв немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2.
Матч длился 1 час 18 минут, и Медведев показал отличную игру: шесть эйсов, три реализованных брейк-пойнта и всего три двойные ошибки. Теперь его ждёт полуфинал, где он встретится с победителем матча между Хамадом Меджедовичем и Даниэлем Альтмайером.
Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Призовой фонд составляет 767 тысяч евро.
Ранее Медведев объявил о прекращении совместной работы с тренером Жилем Симоном, который когда-то занимал шестую строчку мирового рейтинга. Стороны начали работу в феврале 2024 года. Однако с того момента российский спортсмен не смог одержать победу на каком-либо турнире.