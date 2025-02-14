Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Марселе

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Марселе, обыграв немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 18 минут, и Медведев показал отличную игру: шесть эйсов, три реализованных брейк-пойнта и всего три двойные ошибки. Теперь его ждёт полуфинал, где он встретится с победителем матча между Хамадом Меджедовичем и Даниэлем Альтмайером.

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Призовой фонд составляет 767 тысяч евро.