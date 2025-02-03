Теннисист Даниил Медведев завершил работу с тренером Жилем Симоном

Российский теннисист Даниил Медведев объявил о прекращении совместной работы с тренером Жилем Симоном. О таком решении атлет заявил на пресс-конференции перед турниром в Роттердаме.

Симон, который когда-то занимал шестую строчку мирового рейтинга, вошёл в команду Медведева в феврале 2024 года. Однако с того момента российский спортсмен не смог одержать победу на каком-либо турнире.

Медведев отметил, что сотрудничество с французским тренером не принесло желаемого результата. Тем не менее, он подчеркнул, что получил за этот период много новых знаний и ценный опыт в теннисе.

«Теперь мы будем работать с Жилем Сервара», — заявил Медведев.