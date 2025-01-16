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16 января, 16:59

Броски ракетки и ругань с фанатами не спасла Медведева от сенсационного фиаско на Australian Open

Медведев проиграл 121-й ракетке мира Тьену во втором круге Australian Open

Сегодняшний вечер для Даниила Медведева явно не задался. Обложка © ТАСС / EPA

Сегодняшний вечер для Даниила Медведева явно не задался. Обложка © ТАСС / EPA

Российский теннисист Даниил Медведев сенсационно проиграл во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 19-летнему американцу вьетнамского происхождения Лёрнеру Тьену, занимающему 121-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Матч завершился в пяти сетах 6:3, 7:6 (7:4 на тай-брейке), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) в пользу юного североамериканца.

Игра для Медведева не задалась с самого начала. 28-летний россиянин заметно нервничал, бросал ракетку, ругался с болельщиками и в итоге даже получил два предупреждения и штраф на очко. Медведев выиграл менее половины очков на второй подаче (32/74, 43%) и допустил 82 невынужденные ошибки. Таким образом в следующем круге Тьен сыграет с французом Корантеном Муте. Из россиян в мужской сетке остался только Карен Хачанов. Его следующим соперником станет американец Алекс Микелсен.

Медведев же потерпел самое раннее поражение на AO с 2018 года, когда также во втором круге проиграл Чон Хёну из Южной Кореи. Однако тогда россиянин не считался фаворитом. Неудачное выступление на первом в году турнире «Большого шлема» приведёт к тому, что Медведев впервые с марта 2023 года покинет топ-5 рейтинга.

Тьен после матча признался, что очень хотел в туалет.

«Проиграть третий сет было тяжело. У меня был матчбол – но я там даже мяча не коснулся, он подал эйс. Но всё равно было обидно. В четвёртом сете мне так хотелось в туалет. Так что я старался побыстрее закончить, но ещё я хотел начать пятый сет на подаче. Так что вытянул один гейм при 0:5. И всё получилось, как я хотел», — поделился американец после матча.

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне на покрытии «хард». Призовой фонд турнира превышает 59,7 миллиона долларов. Соревнования завершатся 26 января.

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Напомним, что в первом круге Медведев чуть не потерпел ещё более сенсационное поражение. Россиянин только в пяти сетах смог сломить сопротивление тайца Касидита Самрея, занимающего 418-е место в рейтинге ATP.

Никита Никонов
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