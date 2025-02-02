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2 февраля, 16:47

Александрова выиграла турнир в Линце, обыграв в финале украинку Ястремскую

Екатерина Александрова. Обложка © ТАСС / LUKAS COCH

Екатерина Александрова. Обложка © ТАСС / LUKAS COCH

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла украинку Даяну Ястремскую в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском городе Линце. Матч завершился в трёх сетах 6:2, 3:6, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Александрова показала высокий процент попадания первой подачи — 72. Также выиграла 71% мячей на первой подаче (49 из 69) и 73% геймов на своей подаче (11 из 15).

30-летняя Александрова занимает 30-е место в рейтинге WTA, 24-летняя Ястремская идёт 72-й.

Ранее россиянка уже доходила до финала турнира в Линце, но проигрывала Камиле Джорджи из Италии и Елене Остапенко из Латвии в 2018 и 2024 годах соответственно.

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Ранее сообщалось, что теннисистка Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте в США в 2025 году. Она станет первой россиянкой, которая достигла такой высоты.

Ольга Сливченко
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