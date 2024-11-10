Медведев проиграл американцу на Итоговом турнире ATP и в бешенстве сломал ракетку

Четвёртая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев проиграл американцу Тейлору Фритцу (6-я ракетка мира) в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Состязания проходят в итальянском Турине.

Встреча длилась 1 час и 21 минуту и закончилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу американца. Во время игры Медведев проиграл первый сет, сделав три двойных ошибок подряд. В перерыве между сетами он разбил ракетку и выкинул её за скамейку.

Соперниками Медведева и Фритца по группе стали итальянец Янник Синнер и австралиец Алекс де Минаур. Они проведут очный матч сегодня позднее. Во второй группе вместе с российским теннисистом Андреем Рублёвым выступают испанец Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд и немец Александр Зверев.