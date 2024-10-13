Янник Синнер стал самым молодым чемпионом трёх «Мастерсов» в сезоне со времён Надаля

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Шанхае. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Синнера, который был посеян под первым номером, в то время как Джокович занимал четвертое место.

На его счету в 2024 году ещё два «Мастерса» — в Майами (США) и в Цинциннати (США). После победы над Джоковичем 23-летний итальянец стал самым молодым чемпионом трёх турниров серии «Мастерс» в календарном году с 2009-го, когда этим достижением похвастался Рафаэль Надаль. Испанцу на тот момент было 22 года.