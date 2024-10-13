Янник Синнер стал самым молодым чемпионом трёх «Мастерсов» в сезоне со времён Надаля
Теннисист Янник Синнер обыграл Джоковича и стал победителем турнира АТР в Шанхае
Теннисист Янник Синнер . Обложка © ТАСС / EPA
Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Шанхае. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Синнера, который был посеян под первым номером, в то время как Джокович занимал четвертое место.
На его счету в 2024 году ещё два «Мастерса» — в Майами (США) и в Цинциннати (США). После победы над Джоковичем 23-летний итальянец стал самым молодым чемпионом трёх турниров серии «Мастерс» в календарном году с 2009-го, когда этим достижением похвастался Рафаэль Надаль. Испанцу на тот момент было 22 года.
Турнир в Шанхае проходит на хардовом покрытии, а его призовой фонд составляет $8,9 млн. Среди россиян победителями турнира становились Николай Давыденко в 2009 году и Даниил Медведев в 2019 году.
Ранее появилась информация о том, что Синнер сделал предложение руки и сердца российской теннисистке Анне Калинской. Это якобы произошло на вечеринке в Нью-Йорке по окончанию US Open. После победы на этом турнире теннисист поцеловал россиянку, которая болела за него на трибунах. Позже девушка назвала информацию о помолвке со спортсменом фейком.