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6 октября, 15:31

«Фальстарт»: Теннисистка Калинская опровергла слухи о помолвке с Синнером

Теннисистка Калинская назвала информацию о помолвке с Синнером фейком

Анна Калинская, Янник Синерр. Обложка Wikipedia / Hameltion, si.robi

Анна Калинская, Янник Синерр. Обложка Wikipedia / Hameltion, si.robi

Российская теннисистка Анна Калинская опровергла слухи о помолвке с итальянским теннисистом, первой ракеткой мира Янником Синнером. Она поблагодарила подписчиков за преждевременные поздравления.

«Проясняю фейковые слухи — это неправда. Спасибо всем за поздравления, фальстарт», — написала Калинская в соцсетях.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что лидер рейтинга в мужском теннисе Синнер сделал предложение руки и сердца Калинской. Это якобы произошло на вечеринке в Нью-Йорке по окончанию US Open. После победы на этом турнире теннисист поцеловал россиянку, которая болела за него на трибунах.

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