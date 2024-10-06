«Фальстарт»: Теннисистка Калинская опровергла слухи о помолвке с Синнером

Напомним, что ранее появилась информация о том, что лидер рейтинга в мужском теннисе Синнер сделал предложение руки и сердца Калинской. Это якобы произошло на вечеринке в Нью-Йорке по окончанию US Open. После победы на этом турнире теннисист поцеловал россиянку, которая болела за него на трибунах.