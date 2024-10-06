«Фальстарт»: Теннисистка Калинская опровергла слухи о помолвке с Синнером
Теннисистка Калинская назвала информацию о помолвке с Синнером фейком
Российская теннисистка Анна Калинская опровергла слухи о помолвке с итальянским теннисистом, первой ракеткой мира Янником Синнером. Она поблагодарила подписчиков за преждевременные поздравления.
«Проясняю фейковые слухи — это неправда. Спасибо всем за поздравления, фальстарт», — написала Калинская в соцсетях.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что лидер рейтинга в мужском теннисе Синнер сделал предложение руки и сердца Калинской. Это якобы произошло на вечеринке в Нью-Йорке по окончанию US Open. После победы на этом турнире теннисист поцеловал россиянку, которая болела за него на трибунах.