Первая ракетка мира Синнер сделал предложение российской теннисистке Калинской
Итальянский теннисист Синнер сделал предложение Калинской после победы на US Open
Итальянский теннисист Янник Синнер сделал предложение российской спортсменке Анне Калинской. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janniksin / annakalinskaya78
Итальянский теннисист Янник Синнер сделал предложение российской спортсменке Анне Калинской. Об этом сообщило итальянское издание Corriere dello Sport, ссылаясь на журнал DiPiu.
По информации источника, занимающий первое место в мужском теннисном рейтинге Синнер попросил руку Калинской на вечеринке в Нью-Йорке, которая прошла после окончания US Open. Оба теннисиста участвовали в турнире, и Синнер завоевал титул, обыграв Тейлора Фрица в финале. После своей победы спортсмен поцеловал россиянку, которая находилась на трибунах.
Отношения пары стали достоянием общественности совсем недавно: Синнер подтвердил их в мае во время турнира «Ролан Гаррос», где они часто появлялись вместе. Затем их заметили на «Уимблдоне» и в июне в интервью Vanity Fair Italia Янник признался, что в их отношениях есть сложности из-за плотного графика. Вместе с этим он выразил уверенность, что они смогут преодолеть все трудности.
«Конечно, это нелегко, я много путешествую, и во время турниров очень сосредоточен. Но думаю, что это прекрасно — найти свою любовь. К тому же, если подумать, у лучших теннисистов в мире есть жёны и дети», — заявил он.
Напомним, ранее теннисист оказался в центре допинг-скандала. WADA подало апелляцию в CAS с требованием отстранить Синнера от соревнований. Сам спортсмен назвал апелляцию необоснованной.