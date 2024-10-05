Первая ракетка мира Синнер сделал предложение российской теннисистке Калинской

Итальянский теннисист Янник Синнер сделал предложение российской спортсменке Анне Калинской. Об этом сообщило итальянское издание Corriere dello Sport, ссылаясь на журнал DiPiu.

По информации источника, занимающий первое место в мужском теннисном рейтинге Синнер попросил руку Калинской на вечеринке в Нью-Йорке, которая прошла после окончания US Open. Оба теннисиста участвовали в турнире, и Синнер завоевал титул, обыграв Тейлора Фрица в финале. После своей победы спортсмен поцеловал россиянку, которая находилась на трибунах.

Отношения пары стали достоянием общественности совсем недавно: Синнер подтвердил их в мае во время турнира «Ролан Гаррос», где они часто появлялись вместе. Затем их заметили на «Уимблдоне» и в июне в интервью Vanity Fair Italia Янник признался, что в их отношениях есть сложности из-за плотного графика. Вместе с этим он выразил уверенность, что они смогут преодолеть все трудности.