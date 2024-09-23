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23 сентября, 00:57

Медведев в составе сборной Европы завоевал Кубок Лейвера

Сборная Европы с Даниилом Медведевым в составе стала обладателем Кубка Лэйвера

Командный турнир по теннису «Кубок Лейвера». Обложка © ТАСС / Ebrahim Noroozi

Командный турнир по теннису «Кубок Лейвера». Обложка © ТАСС / Ebrahim Noroozi

Сборная Европы по теннису с россиянином Даниилом Медведевым в составе одержала захватывающую победу над командой мира, завоевав Кубок Лейвера. Состязания проходили в Берлине, где европейцы смогли завершить матч с общим счётом 13-11.

Ключевым моментом турнира стало противостояние между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Тейлором Фрицем, закончившееся победой Алькараса со счётом 6:2, 7:5. Этот матч стал решающим в борьбе за трофей.

В ходе турнира Медведев провёл два поединка, уступив в обоих: американцам Фрэнсису Тиафо и Бену Шелтону. Это участие стало для россиянина вторым: в 2021 году он уже становился чемпионом Кубка Лейвера в составе команды Европы.

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Ранее сообщалось, что Мария Шарапова выиграла голосование болельщиков на включение в Зал славы тенниса. Вторую строчку заняли американцы Боб и Майк Брайаны, а на третьем месте расположился канадец Даниэль Нестор.

Кирилл Сосновских
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