Медведев в составе сборной Европы завоевал Кубок Лейвера
Сборная Европы с Даниилом Медведевым в составе стала обладателем Кубка Лэйвера
Командный турнир по теннису «Кубок Лейвера». Обложка © ТАСС / Ebrahim Noroozi
Сборная Европы по теннису с россиянином Даниилом Медведевым в составе одержала захватывающую победу над командой мира, завоевав Кубок Лейвера. Состязания проходили в Берлине, где европейцы смогли завершить матч с общим счётом 13-11.
Ключевым моментом турнира стало противостояние между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Тейлором Фрицем, закончившееся победой Алькараса со счётом 6:2, 7:5. Этот матч стал решающим в борьбе за трофей.
В ходе турнира Медведев провёл два поединка, уступив в обоих: американцам Фрэнсису Тиафо и Бену Шелтону. Это участие стало для россиянина вторым: в 2021 году он уже становился чемпионом Кубка Лейвера в составе команды Европы.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова выиграла голосование болельщиков на включение в Зал славы тенниса. Вторую строчку заняли американцы Боб и Майк Брайаны, а на третьем месте расположился канадец Даниэль Нестор.