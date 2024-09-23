Медведев в составе сборной Европы завоевал Кубок Лейвера

Сборная Европы по теннису с россиянином Даниилом Медведевым в составе одержала захватывающую победу над командой мира, завоевав Кубок Лейвера. Состязания проходили в Берлине, где европейцы смогли завершить матч с общим счётом 13-11.

Ключевым моментом турнира стало противостояние между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Тейлором Фрицем, закончившееся победой Алькараса со счётом 6:2, 7:5. Этот матч стал решающим в борьбе за трофей.

В ходе турнира Медведев провёл два поединка, уступив в обоих: американцам Фрэнсису Тиафо и Бену Шелтону. Это участие стало для россиянина вторым: в 2021 году он уже становился чемпионом Кубка Лейвера в составе команды Европы.