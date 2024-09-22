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22 сентября, 16:00

Медведев швырнул ракетку и проиграл в матче Кубка Лэйвера

Даниил Медведев проиграл американцу Шелтону на Кубке Лэйвера

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Бену Шелтону из США в матче финального игрового дня Кубка Лэйвера-2024, который проходит в Берлине. Встреча продлилась два часа и три минуты и завершилась со счётом 7:6, 5:7, 7:10.

Медведев швырнул ракетку в матче с Шелтоном на Кубке Лэйвера. Видео © Telegram / elitetennis

Стоит отметить, что на тай-брейке первого сета россиянин опасно швырнул ракетку. Причём Медведеву повезло, что он не попал ни в кого из присутствующих. После инцидента Даниил получил предупреждение за неспортивное поведение.

По итогам игры сборная Мира увеличила отрыв в противостоянии со сборной Европы и лидирует со счётом 11:7. Соревнования продолжатся до 13 очков у одной из команд. Напомним, что Кубок Лэйвера является выставочным турниром.

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Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская смогла подняться на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На недавно завершившемся турнире Большого шлема Открытом чемпионате США она дошла до третьего раунда, где уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе. Достижение 14-го места стало новым личным рекордом для Калинской в мировом рейтинге.

Обложка ©

ТАСС / AP

Наталья Демьянова
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