Медведев швырнул ракетку и проиграл в матче Кубка Лэйвера
Даниил Медведев проиграл американцу Шелтону на Кубке Лэйвера
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Бену Шелтону из США в матче финального игрового дня Кубка Лэйвера-2024, который проходит в Берлине. Встреча продлилась два часа и три минуты и завершилась со счётом 7:6, 5:7, 7:10.
Медведев швырнул ракетку в матче с Шелтоном на Кубке Лэйвера. Видео © Telegram / elitetennis
Стоит отметить, что на тай-брейке первого сета россиянин опасно швырнул ракетку. Причём Медведеву повезло, что он не попал ни в кого из присутствующих. После инцидента Даниил получил предупреждение за неспортивное поведение.
По итогам игры сборная Мира увеличила отрыв в противостоянии со сборной Европы и лидирует со счётом 11:7. Соревнования продолжатся до 13 очков у одной из команд. Напомним, что Кубок Лэйвера является выставочным турниром.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская смогла подняться на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На недавно завершившемся турнире Большого шлема Открытом чемпионате США она дошла до третьего раунда, где уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе. Достижение 14-го места стало новым личным рекордом для Калинской в мировом рейтинге.
ТАСС / AP