Медведев уличил WADA в заговоре после отстранения Синнера на 3 месяца, а Валиевой – на 4 года

Российский теннисист Даниил Медведев считает несправедливым решение о дисквалификации всего на три месяца его итальянского коллеги и первой ракетки мира Янника Синнера, который попался на нарушении антидопинговых правил. Спортсмен раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за предвзятость и «договорённость» с некоторыми представителями мира большого спорта. Речь россиянина приводит Univers Tennis в соцсети X.

«Надеюсь, теперь каждый сможет договориться с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и защитить себя, как Янник Синнер. Если они скажут: «Мы нашли допинг, это два года», вы ответите: «Нет, я хочу один месяц», — заявила Медведев.

Янник Синнер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janniksin