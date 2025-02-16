Медведев уличил WADA в заговоре после отстранения Синнера на 3 месяца, а Валиевой – на 4 года
Теннисист Медведев возмущён дисквалификацией Синнера всего на три месяца
Даниил Медведев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ medwed33
Российский теннисист Даниил Медведев считает несправедливым решение о дисквалификации всего на три месяца его итальянского коллеги и первой ракетки мира Янника Синнера, который попался на нарушении антидопинговых правил. Спортсмен раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за предвзятость и «договорённость» с некоторыми представителями мира большого спорта. Речь россиянина приводит Univers Tennis в соцсети X.
«Надеюсь, теперь каждый сможет договориться с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и защитить себя, как Янник Синнер. Если они скажут: «Мы нашли допинг, это два года», вы ответите: «Нет, я хочу один месяц», — заявила Медведев.
Янник Синнер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janniksin
Медведев рассчитывает, что после ситуации с Синнером в практике WADA будет создан прецедент, согласно которому решения будут выносить в пользу спортсмена. В противном случае, это будет очень странно, подытожил теннисист.
Напомним, что Синнера отстранили от соревнований на три месяца после того, как в его крови после двух проб был обнаружен метаболит клостебола в низких концентрациях. Дважды у теннисиста из Италии получалось оспорить временное отстранение, которому спортсменов подвергают в подобных случаях. Также в WADA призвали не сравнивать дело с дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой на 4 года. Там считают, что разные условия и доказательства делают два случая совершенно несопоставимыми.