Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 февраля, 08:53

Медведев уличил WADA в заговоре после отстранения Синнера на 3 месяца, а Валиевой – на 4 года

Теннисист Медведев возмущён дисквалификацией Синнера всего на три месяца

Даниил Медведев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ medwed33

Даниил Медведев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев считает несправедливым решение о дисквалификации всего на три месяца его итальянского коллеги и первой ракетки мира Янника Синнера, который попался на нарушении антидопинговых правил. Спортсмен раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за предвзятость и «договорённость» с некоторыми представителями мира большого спорта. Речь россиянина приводит Univers Tennis в соцсети X.

«Надеюсь, теперь каждый сможет договориться с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и защитить себя, как Янник Синнер. Если они скажут: «Мы нашли допинг, это два года», вы ответите: «Нет, я хочу один месяц», — заявила Медведев.

Янник Синнер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janniksin

Янник Синнер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janniksin

Медведев рассчитывает, что после ситуации с Синнером в практике WADA будет создан прецедент, согласно которому решения будут выносить в пользу спортсмена. В противном случае, это будет очень странно, подытожил теннисист.

Экс-первую ракетку мира из Польши дисквалифицировали всего на месяц за тот же допинг, что у Валиевой
Экс-первую ракетку мира из Польши дисквалифицировали всего на месяц за тот же допинг, что у Валиевой

Напомним, что Синнера отстранили от соревнований на три месяца после того, как в его крови после двух проб был обнаружен метаболит клостебола в низких концентрациях. Дважды у теннисиста из Италии получалось оспорить временное отстранение, которому спортсменов подвергают в подобных случаях. Также в WADA призвали не сравнивать дело с дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой на 4 года. Там считают, что разные условия и доказательства делают два случая совершенно несопоставимыми.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Теннис
  • Даниил Медведев
  • WADA (всемирная антидопинговая ассоциация)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar