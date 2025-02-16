WADA призвало не сопоставлять дела теннисиста Синнера и фигуристки Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает дела итальянского теннисиста Янника Синнера и российской фигуристки Камилы Валиевой несовместимыми. Пресс-служба агентства сообщила, что разные условия и доказательства делают эти дела непохожими.

«Для понимания важно ознакомиться с решениями по каждой ситуации», — приводит комментарий WADA РИА «Новости».

Синнеру назначили трёхмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Период дисквалификации продлится с 9 февраля по 4 мая 2025 года, за исключением четырёх дней, которые он уже отбывал во время временного отстранения. Он сможет возобновить тренировки с 13 апреля 2025 года. WADA также отозвало свою апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).