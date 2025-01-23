Олимпийский чемпион призвал WADA отменить дисквалификацию Валиевой

«Причина отстранения выглядит абсурдно. Триметазидин не имеет значительного воздействия, а доза была минимальной. Аргументы о том, что это было лекарство ее дедушки, были проигнорированы WADA и CAS. Пострадала не только невиновная Камила, но и вся наша команда», — отметил он.