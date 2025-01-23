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23 января, 11:50

Олимпийский чемпион призвал WADA отменить дисквалификацию Валиевой

Олимпийский чемпион Васильев заявил о невиновности Камилы Валиевой

Фото © Shutterstock / FOTODOM /Aleksey Demin

Фото © Shutterstock / FOTODOM /Aleksey Demin

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что Всемирному антидопинговому агентству (WADA) следует отменить дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой, наложенную за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает издание «ВсёПроСпорт».

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«Причина отстранения выглядит абсурдно. Триметазидин не имеет значительного воздействия, а доза была минимальной. Аргументы о том, что это было лекарство ее дедушки, были проигнорированы WADA и CAS. Пострадала не только невиновная Камила, но и вся наша команда», — отметил он.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и назначил ей дисквалификацию до декабря 2025 года. В результате она утратила возможность участвовать в соревнованиях и тренироваться на государственных катках. Кроме того, Валиева была лишена своих медалей, а сборная России заняла третье место в командном турнире на Олимпиаде-2024 вместо золотых наград.

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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS о дисквалификации. Ей предстоит оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков, а также компенсировать по 8 тысяч франков Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA.

Марина Фещенко
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