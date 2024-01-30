Спортивный юрист раскрыла единственный способ оспорить "приговор" Валиевой

"[Аппеляция возможна] только по процессуальным основаниям. То есть Верховный Суд Швейцарии не рассматривает дело по существу. Он лишь контролирует, чтобы решение было вынесено с соблюдением всех процессуальных прав сторон. Конечно, прецеденты отмены решений CAS редки, но они есть, да. То есть они бывают", — рассказала юрист в беседе с "Царьградом".