Спортивный юрист раскрыла единственный способ оспорить "приговор" Валиевой
Спортивный юрист Анцелиович: Апелляция дисквалификации Валиевой возможна
Апелляция приговора фигуристки Камилы Валиевой возможна. Решение подлежит обжалованию в течение 30-дневного срока в Верховном суде Швейцарии, заявила спортивный юрист Анна Анцелиович, отметив, что есть один нюанс.
"[Аппеляция возможна] только по процессуальным основаниям. То есть Верховный Суд Швейцарии не рассматривает дело по существу. Он лишь контролирует, чтобы решение было вынесено с соблюдением всех процессуальных прав сторон. Конечно, прецеденты отмены решений CAS редки, но они есть, да. То есть они бывают", — рассказала юрист в беседе с "Царьградом".
В качестве примера Анцелиович привела дело пловца из Китая по имени Сун Ян. Спортсмену удалось доказать необъективность одного из арбитров и наличие конфликта интересов в решении Спортивного арбитражного суда, которым он был дисквалифицирован на восемь лет из-за нарушения антидопингового регламента. По итогу решение CAS было отменено.
Напомним, что вчера стало известно об отстранении 17-летней фигуристки Камилы Валиевой. Её дисквалифицировали на четыре года в связи с допинговым скандалом. В Кремле заявили, что решение носит исключительно политизированный характер. Спортсменка отреагировала на произошедшее трогательным видеороликом.
ТАСС / Сергей Бобылев