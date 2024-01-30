"Сборище недоумков!": Миронов призвал к выходу из МОК после решения по Валиевой

России необходимо выйти из Международного олимпийского комитета, так как организация перестала выполнять свои спортивные функции, а у РФ есть и свои соревнования международного уровня. Об этом заявил глава фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов на фоне решения МОК дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву из-за нарушения допинговых правил.

Сергей Миронов призвал выйти из МОК после дисквалификации Валиевой. Видео © LIFE

"На Западе очень любят говорить о гуманизме, о красоте, о каких-то достижениях, о гуманности. Перечеркнули жизнь талантливому, красивому человеку юному. Мерзавцы! В этой связи не могу не вспомнить о нашем предложении. Это не МОК, это сборище недоумков... Надо выходить из всех международных организаций, в том числе из МОК, там уже давным-давно нет никакого спорта, там даже и политики нет, там просто безнравственность, цинизм и подлость", — сказал Миронов.

Он напомнил о том, что в Казани в этом году состоятся "Игры будущего", а позже планируется проведение "Игр доброй воли". Политик добавил, что очень жалко саму Камилу Валиеву, но выразил уверенность в том, что она ещё обязательно покажет красоту. А ещё глава СРЗП подчеркнул, что в России есть свои состязания и собственные организации, на которые стоит ориентироваться, в то время как мировой спорт без российских спортсменов — полный ноль.