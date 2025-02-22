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Регион
22 февраля, 17:42

17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой победительницей WTA 1000

Мирра Андреева. Фото © ТАСС/EPA/ALI HAIDER

Мирра Андреева. Фото © ТАСС/EPA/ALI HAIDER

17-летняя россиянка Мирра Андреева вырвала победу у датчанки Клары Таусон в финале турнира WTA, который прошёл в Дубае. Матч закончился со счетом 7:6 (7:1), 6:1 в пользу нашей соотечественницы, которая была посеяна под 12 номером, тогда как Таусон выступала без посева.

Согласно итогам турнира, Андреева возглавит рейтинг российских теннисисток и впервые войдёт в топ-10 мирового рейтинга. В возрасте 17 лет и 299 дней она стала самой молодой теннисисткой-победительницей и финалисткой турниров WTA 1 000 с момента введения этого формата в 2009 году. Это был первый финал для Андреевой на турнире «тысячника», ранее она не проходила дальше четвертьфинала, к которому добиралась в 2024 году на соревнованиях в Мадриде, Пекине и Цинциннати (штат Огайо, США).

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Ранее Life.ru сообщал, что российский теннисист Даниил Медведев принял решение прекратить участие в турнире ATP-500 в Дохе (Катар) во время своего четвертьфинального матча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Первый сет, который длился 31 минуту, закончился со счетом 6:3 в пользу соперника. После этого Медведев объявил о своем решении завершить игру из-за проблем со здоровьем.

Николь Вербер
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