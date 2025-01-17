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17 января, 09:54

Мирра Андреева отомстила за двух россиянок, победив полячку на Australian Open

Мирра Андреева победила Френх и вышла в четвёртый круг Australian Open

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), обыграв Магдалену Френх из Польши в трёх сетах 6:2, 1:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 59 минут.

Следующей соперницей россиянки, занимающей 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), будет первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии. Добавим, что 27-летняя Френх, ранее выбившая из турнира россиянок Полину Кудерметову и Анну Блинкову, располагается на 26-й позиции рейтинга.

В четвёртый круг также вышла Анастасия Павлюченкова.

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне на покрытии «хард». Призовой фонд турнира превышает 59,7 миллиона долларов.

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Напомним, Андреева начала этот турнир с победой над чешкой Марией Боузковой. Затем она обыграла Моюку Утидзиму из Японии.

Никита Никонов
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