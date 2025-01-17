Мирра Андреева отомстила за двух россиянок, победив полячку на Australian Open

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), обыграв Магдалену Френх из Польши в трёх сетах 6:2, 1:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 59 минут.

Следующей соперницей россиянки, занимающей 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), будет первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии. Добавим, что 27-летняя Френх, ранее выбившая из турнира россиянок Полину Кудерметову и Анну Блинкову, располагается на 26-й позиции рейтинга.

В четвёртый круг также вышла Анастасия Павлюченкова.

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне на покрытии «хард». Призовой фонд турнира превышает 59,7 миллиона долларов.