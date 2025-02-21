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21 февраля, 16:40

Теннисистка Мирра Андреева станет первой ракеткой России в 17 лет

Мирра Андреева вышла в финал турнира в ОАЭ, обыграв казахстанку Рыбакину

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной в полуфинальном поединке турнира WTA в Дубае, что позволит ей занять первую строчку среди российских теннисисток.

Андреева выиграла у Рыбакиной со счётом 6:4, 4:6, 6:3 и впервые в своей карьере пробилась в финал турнира категории WTA 1 000. В обновлённом рейтинге она заработает 3 370 очков и займёт 11-е место, что является наивысшим результатом среди россиянок. В данный момент данную позицию занимает Дарья Касаткина (3 116 очков). Перед началом турнира в Дубае Андреева находилась на 14-м месте.

Если в финале она одержит победу, то наберёт 3 720 очков и впервые войдёт в топ-10 мировой классификации. В данный момент замыкает десятку лучших теннисисток испанка Паула Бадоса (3 698 очков).

Мирре Андреевой всего 17 лет, и у неё уже есть один титул WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема она достигла наилучшего результата, выйдя в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2024 году. Кроме того, на Олимпийских играх в Париже она завоевала серебряную медаль в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Дохе (Катар) во время четвертьфинального поединка против канадца Феликса Оже-Альяссима. Он провёл первый сет, который длился 31 минуту, но проиграл со счётом 6:3. После этого Медведев сообщил о своём решении прекратить участие в матче по причине проблем со здоровьем.

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ТАСС / Juergen Hasenkopf

Александра Мышляева
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