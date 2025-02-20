Даниил Медведев снялся с турнира в Дохе прямо во время матча

Чемпион US Open 2021 года и шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, снялся с турнира ATP-500 в Дохе (Катар) во время четвертьфинального матча против канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего 23-е место в мировом рейтинге.

Медведев сыграл первый сет, который длился 31 минуту, но уступил с результатом 6:3. После этого он объявил о своём решении прекратить участие в матче по состоянию здоровья. При этом Медведев не вызывал медицинский персонал ни во время игры, ни перед своим снятием.