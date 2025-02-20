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20 февраля, 18:42

Даниил Медведев снялся с турнира в Дохе прямо во время матча

Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / EPA / NOUSHAD THEKKAYIL

Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / EPA / NOUSHAD THEKKAYIL

Чемпион US Open 2021 года и шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, снялся с турнира ATP-500 в Дохе (Катар) во время четвертьфинального матча против канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего 23-е место в мировом рейтинге.

Медведев сыграл первый сет, который длился 31 минуту, но уступил с результатом 6:3. После этого он объявил о своём решении прекратить участие в матче по состоянию здоровья. При этом Медведев не вызывал медицинский персонал ни во время игры, ни перед своим снятием.

Медведев стал шестой ракеткой мира, обогнав Джоковича в рейтинге ATP
Медведев стал шестой ракеткой мира, обогнав Джоковича в рейтинге ATP

А ранее Life.ru сообщал о турнире, проходившем в Марселе с 10 по 16 февраля. В 1/4 финала Медведев победил немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2. В следующей игре с сербом Хамадом Меджедовичем российский спортсмен проиграл. Перед этим теннисист сообщил о завершении сотрудничества с тренером Жилем Симоном, с которым так и не одержал победу ни в одних соревнованиях.

Александра Мышляева
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