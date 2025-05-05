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Регион
5 мая, 07:36

Даниил Медведев вернул себе статус первой ракетки России

Фото © Shutterstock / FOTODOM/ Victor Velter

Фото © Shutterstock / FOTODOM/ Victor Velter

Российский теннисист Даниил Медведев покинул первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), о чём свидетельствует обновлённая версия списка, опубликованная на официальном сайте организации.

Медведев опустился с 10-й на 11-ю строчку, вновь став первой ракеткой России. Его соотечественник Андрей Рублёв, ранее удерживавший этот статус, потерял сразу девять позиций и теперь занимает 17-е место в рейтинге.

Таким образом, впервые с 2019 года ни один представитель России не входит в топ-10 ATP. При этом российские теннисисты продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Даниил Медведев — российский профессиональный теннисист, победитель турнира Большого шлема — US Open 2021, регулярный участник финалов крупных турниров ATP. Известен своим стабильным стилем игры с задней линии и сильной подачей.

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А ранее 20-летний российский теннисист Алексей Мокров оказался в центре допинг-скандала после положительной пробы на запрещённый препарат. Анализ, сданный спортсменом на турнире ITF в египетском Шарм-эль-Шейхе в ноябре 2024 года, выявил наличие метаболитов нандролона — анаболического стероида.

Марина Фещенко
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