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27 июня, 23:24

Анна Курникова впервые за долгое время вышла на публику без инвалидного кресла

Анна Курникова в разгар своей спортивной карьеры. Обложка © Wikipedia / TwoWings

Анна Курникова в разгар своей спортивной карьеры. Обложка © Wikipedia / TwoWings

Знаменитую теннисистку Анну Курникову заметили в продуктовом магазине в Майами с детьми – это стало её первым публичным появлением после длительного отсутствия в медиаполе.

В этом году папарацци запечатлели её в инвалидной коляске, что вызвало серьёзные опасения у поклонников по поводу здоровья бывшей легенды большого тенниса.

На днях 44-летняя спортсменка, сопровождаемая 7-летними Николасом и Люси, а также 5-летней Мэри, была замечена, когда толкала тележку с продуктами, в которой лежал большой торт. После покупок она направилась к автомобилю, и, судя по фотографиям, выглядит так, будто полностью восстановилась после прежней травмы.

Анна Курникова завершила спортивную карьеру в 2003 году и сейчас воспитывает троих детей от партнёра, певца Энрике Иглесиаса. Несмотря на более чем двадцатилетние отношения, пара предпочитает не афишировать детали своей личной жизни. В 2023 году стало известно об их официальном браке.

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Ранее Life.ru писал, что теннисистку Курникову сняли на фото в инвалидной коляске. На ноге у спортсменки был ортопедический ботинок.

Юния Ларсон
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