Хачанов почти четыре часа рубился на корте с португальцем и прошёл в 1/8 финала Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов продолжает уверенное выступление на Уимблдоне — третьем в сезоне турнире «Большого шлема». В поединке третьего круга 20-я ракетка мира в драматичной пятисетовой битве обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша, занимающего 37-е место в рейтинге ATP. Матч, растянувшийся почти на четыре часа, завершился со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (10:8) в пользу россиянина.

На турнире Хачанов посеян под 17-м номером, а в следующем раунде его ожидает встреча с поляком Камилем Майхшаком, занимающим 109-е место в мировом рейтинге.

Для 28-летнего Хачанова текущий Уимблдон может стать особенным: ранее он доходил здесь максимум до четвертьфинала — это случилось в 2021 году. В его активе также семь титулов ATP.