Первая ракетка мира Соболенко не смогла выйти в финал Уимблдона
Арина Соболенко. Обложка © X / Wimbledon
Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла американке Аманде Анисимовой в полуфинале Уимблдона. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 4:6, 6:4, 4:6.
В решающем матче представительница США сыграет с полячкой Игой Свентек, которая обыграла теннисистку из Швейцарии Белинду Бенчич. Финал пройдёт в субботу, 12 июля.
Напомним, лучшим достижением россиян в женской сетке стал выход Людмилы Самсоновой и Мирры Андреевой в четвертьфинал. Однако обе наши теннисистки в своих играх уступили.
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