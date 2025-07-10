Первая ракетка мира Соболенко не смогла выйти в финал Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла американке Аманде Анисимовой в полуфинале Уимблдона. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

В решающем матче представительница США сыграет с полячкой Игой Свентек, которая обыграла теннисистку из Швейцарии Белинду Бенчич. Финал пройдёт в субботу, 12 июля.

Напомним, лучшим достижением россиян в женской сетке стал выход Людмилы Самсоновой и Мирры Андреевой в четвертьфинал. Однако обе наши теннисистки в своих играх уступили.