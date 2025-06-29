Вспылил: В Калуге 10-летнего теннисиста дисквалифицировали за пробитую кулаком дверь
В Калуге дисквалифицировали 10-летнего теннисиста за сломанную дверь на ЧР
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На чемпионате России дисквалифицировали десятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга за то, что он пробил кулаком дверь в мужской раздевалке. Как отметили в ТАСС, юный спортсмен вспылил после поражения.
Первенство России по настольному теннису (до 12 лет) проходило в Калуге. Житель Северной столицы проиграл на стадии 1/8 финала, уступив своему сопернику в пяти партиях (2:3). В раздевалке он сильно ударил кулаком по двери и пробил её. За это его отстранили от соревнований на три месяца. Срок дисквалификации истечёт 23 сентября. Но помимо этого на него наложено аналогичное наказание с 24 сентября.
Ранее Life.ru, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Германии Виктория Карль сдала положительный допинг-тест. Немецкая ассоциация лыжных видов спорта (DSV) заявила, что у девушки нашли в организме запрещённое Всемирным антидопинговым агентством вещество. Однако как утверждает лыжница, оно входило в состав сиропа от кашля, который она начала принимать после того, как заболела бронхитом.