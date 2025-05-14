«Слепая» чемпионка Паралимпиады из Азербайджана оказалась зрячей
Шахана Гаджиева. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi
Шахана Гаджиева, паралимпийская чемпионка по дзюдо из Азербайджана, получила пожизненную дисквалификацию. Причиной стало заключение медицинской комиссии о том, что у спортсменки отсутствуют заявленные ранее ограничения по зрению. Об этом сообщает портал Azerisport.
По данным Национального паралимпийского комитета Азербайджана, из-за сокращения категорий B1, B2 и B3 и их полной замены категориями J1 и J2 из списка офтальмологических диагнозов для участия в соревнованиях по парадзюдо были исключены некоторые заболевания.
«Несмотря на то, что победительница Токио-2020 Шахана Гаджиева до 2024 года представляла нашу страну в парадзюдо в категории J2, из-за указанных изменений стало ясно, что она больше не сможет выступать в соревнованиях по парадзюдо», — заявили в комитете.
До дисквалификации Гаджиева, которой сейчас 24 года, также завоёвывала звание чемпионки Европы и становилась призёром чемпионатов мира.
А ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Мартина Сабликова из Чехии рассказала о своих отношениях с партнёршей по команде Николой Здрагаловой*. Сабликова сообщила, что они с Здрагаловой вместе уже 12 лет.
*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ