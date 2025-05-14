«Слепая» чемпионка Паралимпиады из Азербайджана оказалась зрячей

Шахана Гаджиева, паралимпийская чемпионка по дзюдо из Азербайджана, получила пожизненную дисквалификацию. Причиной стало заключение медицинской комиссии о том, что у спортсменки отсутствуют заявленные ранее ограничения по зрению. Об этом сообщает портал Azerisport.

По данным Национального паралимпийского комитета Азербайджана, из-за сокращения категорий B1, B2 и B3 и их полной замены категориями J1 и J2 из списка офтальмологических диагнозов для участия в соревнованиях по парадзюдо были исключены некоторые заболевания.

«Несмотря на то, что победительница Токио-2020 Шахана Гаджиева до 2024 года представляла нашу страну в парадзюдо в категории J2, из-за указанных изменений стало ясно, что она больше не сможет выступать в соревнованиях по парадзюдо», — заявили в комитете.

До дисквалификации Гаджиева, которой сейчас 24 года, также завоёвывала звание чемпионки Европы и становилась призёром чемпионатов мира.

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