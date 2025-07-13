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13 июля, 15:27

Россиянка впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде

Россиянка Кудерметова в паре с бельгийкой Мертенс выиграла Уимблдон

Вероника Кудерметова (справа) и Элизе Мертенс.Обложка © Getty Images Sport/ Clive Brunskill

Вероника Кудерметова (справа) и Элизе Мертенс.Обложка © Getty Images Sport/ Clive Brunskill

Победительницами Уимблдонского турнира среди пар у женщин стали российская теннисистка Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс из Бельгии. Матч состоялся 13 июля в Лондоне.

В решающей игре против представительницы Тайваня Сэ Шувэй и латвийки Елены Остапенко им удалось одолеть соперниц со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Всего соревнование длилось 2 часа 23 минуты. Причём это вторая победа Кудерметовой и Мертенс над данной парой. За этот результат им выплатят 680 тысяч фунтов стерлингов.

Кудерметовой 28 лет, для неё этот титул стал первым в турнирах серии Большого шлема в парном разряде. Для Мертенс это пятая победа. Причём Кудерметова отличилась в том, что стала первой россиянкой с 2017 года, которая одержала первое место на этом турнире в парном разряде.

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Ранее стало известно, что российский спортсмен Данил Лысенко продемонстрировал выдающийся результат на Кубке сильнейших спортсменов в Бресте. Он покорил высоту 2,35 метра. Этот прыжок стал лучшим в мире в текущем сезоне и принёс ему победу.

Юлия Сафиулина
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