Россиянка впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде

Победительницами Уимблдонского турнира среди пар у женщин стали российская теннисистка Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс из Бельгии. Матч состоялся 13 июля в Лондоне.

В решающей игре против представительницы Тайваня Сэ Шувэй и латвийки Елены Остапенко им удалось одолеть соперниц со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Всего соревнование длилось 2 часа 23 минуты. Причём это вторая победа Кудерметовой и Мертенс над данной парой. За этот результат им выплатят 680 тысяч фунтов стерлингов.

Кудерметовой 28 лет, для неё этот титул стал первым в турнирах серии Большого шлема в парном разряде. Для Мертенс это пятая победа. Причём Кудерметова отличилась в том, что стала первой россиянкой с 2017 года, которая одержала первое место на этом турнире в парном разряде.