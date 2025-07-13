Российский прыгун в высоту установил лучший результат сезона в мире

Данил Лысенко продемонстрировал выдающийся результат на Кубке сильнейших спортсменов в Бресте, покорив высоту 2,35 метра. Этот прыжок стал лучшим в мире в текущем сезоне и принёс ему победу.

В текущем сезоне планку в 2,34 метра покорили лишь двое прыгунов в высоту: Олег Дорощук из Украины и У Сан Хек из Южной Кореи. Никто другой в мире не смог прыгнуть выше.

Даниле Лысенко 28 лет, он является серебряным призёром чемпионата мира 2017 года, чемпионом мира в помещении 2018 года. Напомним, что в июне российский спортсмен завоевал золотую медаль на Кубке России по лёгкой атлетике, продемонстрировав тогда результат 2,27 метра.