Российский прыгун в высоту установил лучший результат сезона в мире
Россиянин Лысенко показал лучший результат сезона в мире по прыжкам в высоту
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
Данил Лысенко продемонстрировал выдающийся результат на Кубке сильнейших спортсменов в Бресте, покорив высоту 2,35 метра. Этот прыжок стал лучшим в мире в текущем сезоне и принёс ему победу.
В текущем сезоне планку в 2,34 метра покорили лишь двое прыгунов в высоту: Олег Дорощук из Украины и У Сан Хек из Южной Кореи. Никто другой в мире не смог прыгнуть выше.
Даниле Лысенко 28 лет, он является серебряным призёром чемпионата мира 2017 года, чемпионом мира в помещении 2018 года. Напомним, что в июне российский спортсмен завоевал золотую медаль на Кубке России по лёгкой атлетике, продемонстрировав тогда результат 2,27 метра.
Ранее стало известно, что Матвей Каниковский завоевал золото в категории до 100 килограммов на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште. В решающей схватке 23-летний россиянин оказался сильнее японского дзюдоиста Доты Араи. Другой представитель сборной России Арман Адамян завоевал бронзу.