Российский дзюдоист Каниковский выиграл золото на ЧМ

На чемпионате мира по дзюдо в Будапеште российский спортсмен Матвей Каниковский завоевал золото в категории до 100 кг. В решающей схватке 23-летний россиянин оказался сильнее японского дзюдоиста Доты Араи.

Также отличился другой представитель сборной России — Арман Адамян, завоевавший бронзу. Примечательно, что в полуфинальной встрече именно Каниковский оказался сильнее Адамяна, что позволило ему выйти в финал и продолжить борьбу за высшую награду чемпионата.

Россияне выступают на ЧМ под флагом Международной федерации дзюдо.