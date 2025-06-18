Российский дзюдоист Каниковский выиграл золото на ЧМ
Матвей Каниковский в поединке против японца Дота Араи. Обложка © Telegram/ PRO | Дзюдо
На чемпионате мира по дзюдо в Будапеште российский спортсмен Матвей Каниковский завоевал золото в категории до 100 кг. В решающей схватке 23-летний россиянин оказался сильнее японского дзюдоиста Доты Араи.
Также отличился другой представитель сборной России — Арман Адамян, завоевавший бронзу. Примечательно, что в полуфинальной встрече именно Каниковский оказался сильнее Адамяна, что позволило ему выйти в финал и продолжить борьбу за высшую награду чемпионата.
Россияне выступают на ЧМ под флагом Международной федерации дзюдо.
Ранее Life.ru сообщал, что дзюдоист Тимур Арбузов принёс России первое золото на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште. Он одержал победу в весовой категории до 81 кг. В финале 21-летний дзюдоист, представлявший Международную федерацию дзюдо (IJF), встретился с трёхкратным чемпионом мира и Европы Тато Григалашвили.