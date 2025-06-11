Российские гимнасты вернутся на мировую спортивную арену

Российские гимнасты возвращаются на мировую арену. Они примут участие в шести международных соревнованиях, в том числе на этапах Кубка мира и чемпионатах мира по прыжкам на батуте. Об этом сообщила Федерация гимнастики России (ФГР).

Согласно данным ФГР, спортсмены выступят в рамках соревнований в Португалии, проходящих 5-6 июля. А также в Германии (20–21 сентября), Болгарии (27–28 сентября) и Франции (3–5 октября).