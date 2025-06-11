Российские гимнасты вернутся на мировую спортивную арену
ФГР: Российские гимнасты примут участие в шести международных соревнованиях
Гимнастка. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Российские гимнасты возвращаются на мировую арену. Они примут участие в шести международных соревнованиях, в том числе на этапах Кубка мира и чемпионатах мира по прыжкам на батуте. Об этом сообщила Федерация гимнастики России (ФГР).
Согласно данным ФГР, спортсмены выступят в рамках соревнований в Португалии, проходящих 5-6 июля. А также в Германии (20–21 сентября), Болгарии (27–28 сентября) и Франции (3–5 октября).
В ноябре российские батутисты планируют выступить на чемпионате мира (2-10 ноября) и первенстве мира (10-17 ноября) в Мадриде. Кроме того, Россия заявила о намерении участвовать в «Кубке Претендентов 2025» по спортивной гимнастике, который состоится в Париже 13-14 сентября.