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Регион
11 июня, 08:08

Российские гимнасты вернутся на мировую спортивную арену

ФГР: Российские гимнасты примут участие в шести международных соревнованиях

Гимнастка. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Гимнастка. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Российские гимнасты возвращаются на мировую арену. Они примут участие в шести международных соревнованиях, в том числе на этапах Кубка мира и чемпионатах мира по прыжкам на батуте. Об этом сообщила Федерация гимнастики России (ФГР).

Согласно данным ФГР, спортсмены выступят в рамках соревнований в Португалии, проходящих 5-6 июля. А также в Германии (20–21 сентября), Болгарии (27–28 сентября) и Франции (3–5 октября).

В ноябре российские батутисты планируют выступить на чемпионате мира (2-10 ноября) и первенстве мира (10-17 ноября) в Мадриде. Кроме того, Россия заявила о намерении участвовать в «Кубке Претендентов 2025» по спортивной гимнастике, который состоится в Париже 13-14 сентября.

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А ранее Life.ru сообщал, что ISU одобрил нейтральный статус для участия в ОИ-2026 лишь некоторым заявившимся фигуристам из РФ. Если точнее, то были допущены всего четверо спортсменов: Аделия Петросян и Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и Алина Горбачёва.

Мария Любицкая
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