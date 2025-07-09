Россиянка Андреева проиграла Бенчич и не смогла попасть в полуфинал Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла одолеть швейцарку Белинду Бенчич в четвертьфинальной встрече Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах в Лондоне. Теперь полуфинал состязания пройдёт без участия 18-летней россиянки.

Первая ракетка России выступала под седьмым номером посева, игра с соперницей из Швейцарии завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). Спортсменки провели на корте чуть более двух часов. Для 18-летней Андреевой это первое участие в четвертьфинале Уимблдона. Что касается Бенчич, то ранее она никак не могла подняться до полуфинала турнира Большого шлема.

В матче с россиянкой Бенчич смогла реализовать все свои преимущества. Она сделала одну мощную подачу навылет и реализовала один брейк-пойнт из четырёх, также швейцарка записала на свой счёт 20 выигранных мячей. У Андреевой шесть эйсов, четыре двойные ошибки, 35 активно выигранных мячей и один удачный брейк-пойнт из четырёх. Сейчас Бенчич предстоит игра с польской теннисисткой Игой Швёнтек.