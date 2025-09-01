Никто из россиян не смог выйти в четвертьфинал US Open в одиночном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Екатерина Александрова завершили выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США, проиграв в четвёртом круге.

Рублёв в трёх сетах уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 5:7, 3:6, 4:6. Александрова в двух партиях проиграла второй ракетке мира полячке Иге Свёнтек со счётом 3:6, 1:6.