Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного разряда на US Open, который проходит в Нью-Йорке.

В третьем круге они обыграли японку Сюко Аояму и китаянку Ван Яфань. Матч завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу россиянок, посеянных на турнире под 5-м номером. Теперь Андреева и Шнайдер ждут победительниц встречи между Вероникой Кудерметовой и Элизой Мертенс (4-й номер посева) и дуэтом Марта Костюк – Елена-Габриэла Русе.

Мирре Андреевой 18 лет, Диане Шнайдер – 21 год. В парном рейтинге WTA они занимают 14-е и 12-е места соответственно. Вместе спортсменки уже выиграли два турнира под эгидой WTA, а в прошлом году стали серебряными призёрами Олимпиады в Париже.

US Open – последний турнир «Большого шлема» сезона. Он завершится 7 сентября, а общий призовой фонд в этом году составил рекордные для тенниса 90 миллионов долларов.