Алькарас победил Джоковича и вышел в финал Открытого чемпионата США
Новак Джокович и Карлос Алькарас. Обложка © X / US Open Tennis
Испанский теннисист Карлос Алькарас победил серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.
В финале Алькарас, посеянный на турнире под вторым номером, сыграет с победителем противостояния первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и канадца Феликса Оже-Альяссима (25-й номер посева).
Для 22-летнего Алькараса этот финал US Open стал вторым в карьере. В 2022 году он стал чемпионом, победив в решающем матче норвежца Каспера Рууда.
Выход в полуфинал US Open для 38-летнего Джоковича стал 14-м в карьере, он повторил рекорд американца Джимми Коннорса. Кроме того, это был 53-й полуфинал для серба на турнирах «Большого шлема» — он побил рекорд американской теннисистки Крис Эверт (52).