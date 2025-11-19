Где страшнее жить: Экологи составили рейтинг самых опасных регионов России
Учёные составили рейтинг регионов России с высокими климатическими угрозами
Российские учёные составили рейтинг климатических угроз для городов и регионов страны, изучив шесть ключевых природных факторов. Исследование провели специалисты Института географии РАН, о чём сообщает издание «Метеовести».
Наибольшей опасности подвержены Красноярск, Иркутск и Свердловск, где одновременно действуют четыре угрозы — жара, пожары, ливни и таяние льдов. Как отмечают исследователи, изменения климата сильнее всего затронули Арктику, Дальний Восток и Сибирь, где таяние вечной мерзлоты разрушает инфраструктуру.
На юге страны и Черноземье засухи снижают урожайность, а Москва и Петербург лидируют по тепловому риску из-за плотной застройки. Наиболее благоприятной для жизни признана северо-западная часть России.
Ранее сообщалось, что климат в Москве может измениться с умеренно-континентального на тропический в течение следующих 50-70 лет. По прогнозу, при сохранении текущих темпов роста температуры к концу века климатические условия столицы действительно могут приблизиться к тропическим, однако идея создания моря в Москве остаётся фантастической.
