19 ноября, 09:52

Где страшнее жить: Экологи составили рейтинг самых опасных регионов России

Учёные составили рейтинг регионов России с высокими климатическими угрозами

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Российские учёные составили рейтинг климатических угроз для городов и регионов страны, изучив шесть ключевых природных факторов. Исследование провели специалисты Института географии РАН, о чём сообщает издание «Метеовести».

Наибольшей опасности подвержены Красноярск, Иркутск и Свердловск, где одновременно действуют четыре угрозы — жара, пожары, ливни и таяние льдов. Как отмечают исследователи, изменения климата сильнее всего затронули Арктику, Дальний Восток и Сибирь, где таяние вечной мерзлоты разрушает инфраструктуру.

На юге страны и Черноземье засухи снижают урожайность, а Москва и Петербург лидируют по тепловому риску из-за плотной застройки. Наиболее благоприятной для жизни признана северо-западная часть России.

Россиян предупредили о заметно более холодной зиме, чем в прошлом году
Ранее сообщалось, что климат в Москве может измениться с умеренно-континентального на тропический в течение следующих 50-70 лет. По прогнозу, при сохранении текущих темпов роста температуры к концу века климатические условия столицы действительно могут приблизиться к тропическим, однако идея создания моря в Москве остаётся фантастической.

