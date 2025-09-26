Москва может стать тропиками через 50 лет, но «вырыть море» не получится

В Москве может установиться тропический климат вместо существующего умеренно-континентального, такое произойдёт не раньше, чем через 50 — 70 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николая Терешонка.

«Через 50 лет или к концу века климат в Москве при существующих темпах роста температуры вполне может приблизиться к тропическому. Несмотря на это, идея «вырыть море» в Москве с любой точки зрения — это фантастика», — сказал эксперт.

Терешонок напомнил, что температура в российской столице с каждым годом «неуклонно растёт», и в ближайшие 25 лет снова поднимется на 1 — 3 градуса, что позволяет говорить о подобных климатических изменениях.

Ранее Life.ru писал, что согласно данным российских орнитологов, изменение климата влияет на график миграции пернатых. Мягкая зима и ускорение наступления весны в северо-западных регионах страны привели к тому, что птицы стали прилетать значительно раньше.