Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 02:00

Орнитолог рассказал Life.ru, как смена климата сказалась на миграции птиц

Орнитолог Чернецов: Птицы мигрируют раньше из-за потепления на Земле

Обложка © Unsplash / Mario Mendez

Обложка © Unsplash / Mario Mendez

Согласно данным российских орнитологов, изменение климата влияет на график миграции пернатых. Как рассказал Life.ru российский орнитолог, директор Зоологического института РАН Никита Чернецов, мягкая зима и ускорение наступления весны в северо-западных регионах страны привели к тому, что птицы стали прилетать значительно раньше.

В связи с изменением климата во многих регионах Земли зима стала более мягкой, и весна стала наступать раньше. Это так не везде, но в северо-западном регионе России это очень заметно. В связи с этим птицы стали прилетать раньше, в среднем, все существенно раньше.

Никита Чернецов

Российский орнитолог, директор зоологического института РАН

В связи с изменением климата во многих регионах Земли зима стала более мягкой, и весна стала наступать раньше. Это так не везде, но в северо-западном регионе России это очень заметно. В связи с этим птицы стали прилетать раньше, в среднем, все существенно раньше.
В связи с изменением климата во многих регионах Земли зима стала более мягкой, и весна стала наступать раньше. Это так не везде, но в северо-западном регионе России это очень заметно. В связи с этим птицы стали прилетать раньше, в среднем, все существенно раньше.

На биологической станции «Рыбачий», расположенной на Куршской косе Балтийского моря, изменения фиксируются с 1957 года. Ежегодный отлов в стандартных ловушках позволил собрать данные почти за семьдесят лет. Они показывают, что раннее прибытие характерно как для видов, зимующих в Европе, так и для африканских мигрантов.

Ранний прилёт влияет на сроки размножения. Птицы, которые размножаются один раз в году и имеют один выводок, начинают этот процесс раньше и, соответственно, улетают раньше. Другие виды, способные при благоприятных условиях сделать два выводка, меняют график иначе: первая часть выводка улетает раньше, а вторая — позже. В результате увеличивается доля птиц с двумя циклам размножения, что отражается на сроках отлёта.

Корм для птиц подорожал почти на 20% за год в России
Корм для птиц подорожал почти на 20% за год в России

Ранее стало известно, что охотники из Азии и арабских стран шантажируют орнитологов из России, угрожая уничтожением российских хищных птиц, у которых есть специальная маркировка, обозначающая принадлежность к РФ. Охотники используют птиц как предмет шантажа, вымогая у орнитологов до 1500 долларов за каждую особь.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Животные
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar