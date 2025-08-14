Корм для птиц подорожал почти на 20% за год в России

Стоимость кормов для домашних питомцев в России демонстрирует разнонаправленную динамику. Об этом свидетельствует анализ сервиса «Ценозавр», с результатами которого ознакомилось издание «Постньюс».

С августа 2024 года наиболее заметный скачок цен зафиксирован на птичий корм — его стоимость возросла на 18,7%. Сейчас средняя цена за упаковку весом 400-500 граммов этой продукции составляет приблизительно 127,2 рубля, хотя в розничных сетях встречаются и более дорогие варианты.

Также отмечен рост цен на корма для грызунов (+9,4%), теперь за 400-500 граммов такого продукта в среднем придётся отдать 140,1 рубля. Влажный корм для собак в пакетиках (85 г) подорожал на 3,3%, достигнув отметки в 31 рубль.