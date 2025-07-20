Небольшие упаковки и никакого «про запас»: Life.ru узнал, как правильно кормить питомцев в жару

С наступлением жарких дней особенно важно тщательно подходить к выбору рациона для домашних питомцев, чтобы обеспечить их здоровье и хорошее самочувствие. Директор Фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров поделился с Life.ru ценными советами о том, как правильно кормить и поить животных в знойную погоду.

По словам эксперта, в жару сухой корм быстро теряет свои качества, поэтому не стоит оставлять его в миске надолго.

«Часто владельцы домашних животных оставляют сухой корм в миске «про запас», однако в жаркую погоду так делать не стоит. При температуре +25℃ и больше начинают быстро окисляться жиры, что приводит к ухудшению качества продукта. По этой причине корм не следует держать в миске больше, чем на 3–4 часа», — советует Балагуров.

Корм — крупнейшая постоянная статья расходов владельца; сколько он занимает в годовом бюджете кошки или собаки, Life.ru посчитал отдельно.

Летом предпочтительнее приобретать небольшие порции корма и выбирать лакомства в герметичной полимерной упаковке. После вскрытия упаковки корм рекомендуется пересыпать в пластиковые контейнеры с плотно закрывающейся крышкой и хранить их в тёмном, прохладном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи, например в кухонном шкафу. Эксперт подчеркнул, что просто заворачивать края пачки или стягивать их резинкой недостаточно, чтобы уберечь корм от порчи.

В качестве альтернативы сухому корму в жару можно давать питомцу влажный корм, замороженный куриный или говяжий бульон без соли и специй, свежие фрукты и овощи.

«Чтобы облегчить перенос жары, питомцу можно давать влажный корм — однако помните, что после вскрытия упаковки его лучше хранить в холодильнике, но не более 48 часов. Также подойдут замороженный куриный или говяжий бульон без соли и специй и свежие фрукты с овощами — например, кабачки или огурцы», — отмечает эксперт.

Некоторые хозяева любят угощать питомцев арбузом, который богат влагой и помогает утолить жажду. Однако из-за высокого содержания сахара эту ягоду следует давать в небольших количествах не чаще 3–4 раз в неделю. Мясо также можно включать в рацион, но оно должно быть нежирным и пройти тепловую обработку, чтобы избежать риска заражения вредоносными бактериями.

В летние месяцы приёмы пищи лучше перенести на раннее утро и вечер, когда температура воздуха ниже. Животные нередко теряют аппетит из-за жары, и если питомец не доел свою порцию, не стоит заставлять его доедать. Остатки пищи лучше выбросить, если их немного, или убрать в холодильник или контейнер для хранения. Также очень важно обеспечить питомцу постоянный доступ к свежей и прохладной, но не холодной воде.

«Касаемо питья, в жаркие дни у питомца всегда должен быть свободный доступ к свежей и прохладной, но не холодной воде. Менять её нужно не реже 2–3 раз в день, даже если она выглядит чистой, а в особо жаркие дни — каждые 3–4 часа, чтобы жидкость не нагревалась, не становилась застойной», — подытожил собеседник Life.ru.