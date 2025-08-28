Арабские и азиатские охотники шантажируют российских орнитологов, угрожая убивать птиц

Российские орнитологи подвергаются шантажу со стороны охотников из Азии и арабских стран, которые угрожают уничтожением птиц. Об этом сообщает Mash .

Птицы, не имеющие маркировки, идут на продажу. Ещё в начале десятых в Багдаде были найдены около 800 пойманных хищных птиц.

