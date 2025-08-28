Арабские и азиатские охотники шантажируют российских орнитологов, угрожая убивать птиц
Российские орнитологи подвергаются шантажу со стороны охотников из Азии и арабских стран, которые угрожают уничтожением птиц. Об этом сообщает Mash.
Российские хищные птицы, в частности орлы и соколы, попадают в руки браконьеров в Саудовской Аравии, Йемене, Казахстане, Китае, Пакистане, Монголии и на севере Африки. Специальные кольца позволяют установить их российское происхождение. Узнав об этом, охотники используют птиц как предмет шантажа, вымогая у орнитологов до 1500 долларов за каждую особь. Угроза заключается в том, что в случае неуплаты птиц просто убивают.
Птицы, не имеющие маркировки, идут на продажу. Ещё в начале десятых в Багдаде были найдены около 800 пойманных хищных птиц.
