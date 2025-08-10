Зоопарк Лейпцига усыпил трёх амурских тигрят, от которых отказалась мать

Зоопарк в немецком Лейпциге принял решение усыпить троих детёнышей амурского тигра, занесённого в международную Красную книгу, вскоре после их рождения. Причиной этому стал отказ матери, амурской тигрицы по имени Юшка, заботиться о потомстве, сообщила пресс-служба учреждения.

Юшка впервые стала матерью в среду, 6 августа, родив трёх тигрят. На первых порах она проявляла образцовую заботу о них, однако вскоре потеряла интерес к детёнышам, когда они попытались потянуться за молоком.

«С точки зрения нас, людей, это эмоционально печально, но в животном мире отказ в кормлении бывает частью поведения неопытных матерей», – отметил директор зоопарка Йорг Юнхольд.

На протяжении почти двух дней тигрица не обращала внимания на малышей, что привело к их ослаблению. Ветеринар Андреас Бернхард пояснил, что, когда детёныши начали терять активность, у матери не возникало стимулов для кормления, что вынудило руководство зоопарка принять тяжёлое решение и усыпить их.

«Мы должны взять на себя тяжёлую ответственность и избавить детёнышей от страданий из-за голодания», – добавил он.

В зоопарке выразили надежду, что полученный опыт поможет Юшке в следующий раз лучше выполнять свои материнские обязанности.