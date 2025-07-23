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23 июля, 08:49

«Три маминых проказника»: Тигрица с тигрятами устроила грязевые ванны в Приморье

В нацпарке Земля леопарда сняли амурскую тигрицу с тремя детёнышами

В нацпарке «Земля леопарда» сняли амурскую тигрицу с тремя детенышами. Обложка © Teelgram / «Земля леопарда» — дирекция заповедников

В нацпарке «Земля леопарда» сняли амурскую тигрицу с тремя детенышами. Обложка © Teelgram / «Земля леопарда» — дирекция заповедников

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье фотоловушка запечатлела амурскую тигрицу с тремя тигрятами, которые весело купались в грязи, несмотря на строгое воспитание матери. Об этом сообщила дирекция заповедников.

В нацпарке «Земля леопарда» сняли амурскую тигрицу с тремя детенышами. Видео © Teelgram / «Земля леопарда» — дирекция заповедников

«Заметьте, три маминых проказника уже успели принять грязевые ванны, а мама — идеально чистая», — отметили в пресс-службе нацпарка.

На кадрах с фотоловушки видно, как тигрица под номером T61F присматривает за тремя тигрятами возрастом около шести-семи месяцев. Несмотря на «грязевые шалости» малышей, мама сохраняет спокойствие и строгий контроль над ними. Специалисты отметили, что вблизи водоемов часто можно встретить оленей — естественную добычу тигров, поэтому их появление в этой зоне не удивительно.

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Ранее сообщалось, что популяция амурского тигра в России вышла на безопасный уровень, и угрозы исчезновения вида больше нет, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на открытии фотовыставки «Земля больших кошек» в Москве. По его словам, системная работа по сохранению тигров началась более 13 лет назад. В 2013 году численность этих редких животных в России составляла около 430 особей, а сейчас достигла примерно 750.

Милена Скрипальщикова
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