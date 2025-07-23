«Три маминых проказника»: Тигрица с тигрятами устроила грязевые ванны в Приморье

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье фотоловушка запечатлела амурскую тигрицу с тремя тигрятами, которые весело купались в грязи, несмотря на строгое воспитание матери. Об этом сообщила дирекция заповедников.

В нацпарке «Земля леопарда» сняли амурскую тигрицу с тремя детенышами. Видео © Teelgram / «Земля леопарда» — дирекция заповедников

«Заметьте, три маминых проказника уже успели принять грязевые ванны, а мама — идеально чистая», — отметили в пресс-службе нацпарка.

На кадрах с фотоловушки видно, как тигрица под номером T61F присматривает за тремя тигрятами возрастом около шести-семи месяцев. Несмотря на «грязевые шалости» малышей, мама сохраняет спокойствие и строгий контроль над ними. Специалисты отметили, что вблизи водоемов часто можно встретить оленей — естественную добычу тигров, поэтому их появление в этой зоне не удивительно.