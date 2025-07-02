Угроза вымирания амурского тигра в России устранена
Чуйченко: Популяции амурского тигра в России больше не грозит вымирание
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Популяция амурского тигра в России достигла безопасного уровня, угрозы вымирания вида больше нет. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на открытии фотовыставки «Земля больших кошек» в Москве.
«Более 13 лет назад мы начали системную работу по сохранению амурского тигра. <...> На сегодняшний день имеем неплохой результат: <...> в 2013 году <...> численность популяции амурского тигра на территории РФ составляла около 430 особей. <...> Мы уже уверены в достижении числа 750 и можем сказать, что цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, выполнена», — сказал чиновник, добавив, что виду больше не грозит вымирание.
Министр представил фотоработы Сергея Горшкова, посвящённые дальневосточному леопарду и амурскому тигру, пригласив гостей выставки посетить Дальний Восток. Экспозиция на Тверском бульваре призвана напомнить о важности сохранения уникальной природы региона.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Приморье выпустили на свободу двух молодых амурских тигров, завершивших курс реабилитации. В начале года юных хищников — брата и сестру — поймали на территории одного из сёл в Дальнереченском районе. Оттуда их забрали в специальный центр, где полосатая молодёжь подготовилась к самостоятельной жизни в дикой природе.