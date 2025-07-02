Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 13:09

Угроза вымирания амурского тигра в России устранена

Чуйченко: Популяции амурского тигра в России больше не грозит вымирание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John J Brown

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John J Brown

Популяция амурского тигра в России достигла безопасного уровня, угрозы вымирания вида больше нет. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на открытии фотовыставки «Земля больших кошек» в Москве.

«Более 13 лет назад мы начали системную работу по сохранению амурского тигра. <...> На сегодняшний день имеем неплохой результат: <...> в 2013 году <...> численность популяции амурского тигра на территории РФ составляла около 430 особей. <...> Мы уже уверены в достижении числа 750 и можем сказать, что цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, выполнена», — сказал чиновник, добавив, что виду больше не грозит вымирание.

Министр представил фотоработы Сергея Горшкова, посвящённые дальневосточному леопарду и амурскому тигру, пригласив гостей выставки посетить Дальний Восток. Экспозиция на Тверском бульваре призвана напомнить о важности сохранения уникальной природы региона.

Необычный рацион: Молодые тигры в Сихотэ-Алинском заповеднике полакомились рыбкой
Необычный рацион: Молодые тигры в Сихотэ-Алинском заповеднике полакомились рыбкой

Ранее Life.ru рассказывал, что в Приморье выпустили на свободу двух молодых амурских тигров, завершивших курс реабилитации. В начале года юных хищников — брата и сестру — поймали на территории одного из сёл в Дальнереченском районе. Оттуда их забрали в специальный центр, где полосатая молодёжь подготовилась к самостоятельной жизни в дикой природе.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Константин Чуйченко
  • Минюст РФ
  • амурскиетигры
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar