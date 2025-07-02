Угроза вымирания амурского тигра в России устранена

Популяция амурского тигра в России достигла безопасного уровня, угрозы вымирания вида больше нет. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на открытии фотовыставки «Земля больших кошек» в Москве.

«Более 13 лет назад мы начали системную работу по сохранению амурского тигра. <...> На сегодняшний день имеем неплохой результат: <...> в 2013 году <...> численность популяции амурского тигра на территории РФ составляла около 430 особей. <...> Мы уже уверены в достижении числа 750 и можем сказать, что цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, выполнена», — сказал чиновник, добавив, что виду больше не грозит вымирание.

Министр представил фотоработы Сергея Горшкова, посвящённые дальневосточному леопарду и амурскому тигру, пригласив гостей выставки посетить Дальний Восток. Экспозиция на Тверском бульваре призвана напомнить о важности сохранения уникальной природы региона.