Рычим от счастья: Амурская тигрица из «Тайгана» принесла тройное потомство
В крымском сафари-парке «Тайган» родилась тройня амурских тигрят
Амурская тигрица в крымском сафари-парке «Тайган» принесла потомство — на свет появились сразу три тигрёнка. Об этом сообщила РИА «Новости» представитель парка Татьяна Алексагина.
«У нас радостное событие — пополнение в семье амурских тигров. Тигрица родила тройню, и все малыши чувствуют себя хорошо», — отметила она.
По словам Алексагиной, новорожденные тигрята находятся под постоянным присмотром матери и сотрудников парка.
Сафари-парк «Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, считается крупнейшим в Европе по числу хищников. На его территории в 32 гектара обитают более 60 львов, свыше 100 тигров, включая редкие виды, а также сотни других животных.
Не так давно «Тайган» попал в поле зрения журналистов по другому, совсем не радостному, поводу. 22 июня в крымском сафари-парке лев напал на руководителя учреждения Олега Зубкова. У бизнесмена была порвана трахея, травмированы голова, шея и лёгкое. Выбраться из лап хищника Зубков смог самостоятельно, после чего потерял сознание возле вольера. Пострадавшему сделали несколько операций