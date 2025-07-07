Рычим от счастья: Амурская тигрица из «Тайгана» принесла тройное потомство

Амурская тигрица в крымском сафари-парке «Тайган» принесла потомство — на свет появились сразу три тигрёнка. Об этом сообщила РИА «Новости» представитель парка Татьяна Алексагина.

«У нас радостное событие — пополнение в семье амурских тигров. Тигрица родила тройню, и все малыши чувствуют себя хорошо», — отметила она.

По словам Алексагиной, новорожденные тигрята находятся под постоянным присмотром матери и сотрудников парка.

Сафари-парк «Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, считается крупнейшим в Европе по числу хищников. На его территории в 32 гектара обитают более 60 львов, свыше 100 тигров, включая редкие виды, а также сотни других животных.