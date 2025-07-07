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7 июля, 09:03

Рычим от счастья: Амурская тигрица из «Тайгана» принесла тройное потомство

В крымском сафари-парке «Тайган» родилась тройня амурских тигрят

Фото © Официальный сайт парка «Тайган»

Фото © Официальный сайт парка «Тайган»

Амурская тигрица в крымском сафари-парке «Тайган» принесла потомство — на свет появились сразу три тигрёнка. Об этом сообщила РИА «Новости» представитель парка Татьяна Алексагина.

«У нас радостное событие — пополнение в семье амурских тигров. Тигрица родила тройню, и все малыши чувствуют себя хорошо», — отметила она.

По словам Алексагиной, новорожденные тигрята находятся под постоянным присмотром матери и сотрудников парка.

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Сафари-парк «Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, считается крупнейшим в Европе по числу хищников. На его территории в 32 гектара обитают более 60 львов, свыше 100 тигров, включая редкие виды, а также сотни других животных.

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Не так давно «Тайган» попал в поле зрения журналистов по другому, совсем не радостному, поводу. 22 июня в крымском сафари-парке лев напал на руководителя учреждения Олега Зубкова. У бизнесмена была порвана трахея, травмированы голова, шея и лёгкое. Выбраться из лап хищника Зубков смог самостоятельно, после чего потерял сознание возле вольера. Пострадавшему сделали несколько операций

Марина Фещенко
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