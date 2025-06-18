Детёныша гориллы из Московского зоопарка назвали в честь его малой родины
Московский зоопарк: Детёныша равнинной гориллы назвали Квито
Детёныш гориллы Квито. Обложка © Telegram / Московский зоопарк
Детёнышу равнинной гориллы из Московского зоопарка наконец дали имя. Его назвали Квито. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Детёныш гориллы Квито. Видео © Telegram / Московский зоопарк
В рамках проекта «Активный гражданин» пользователям предложили проголосовать на специальной страничке за понравившийся вариант из пяти имён, связанных с африканской культурой. В опросе приняли участие более 216 человек.
«Юного самца назовут Квито – в честь города в Анголе, в стране, где сохранилась устойчивая популяция западных равнинных горилл. За этот вариант высказались почти 35% участников электронного голосования», — говорится в сообщении.
На втором месте по популярности был вариант Зубери. На языке суахили оно означает «сильный» или «могучий». Это имя выбрали 25% опрошенных.
Детёныша гориллы могли также назвать Куанго в честь названия реки в бассейне Конго. В качестве других вариантов зоологи предложили Кванза и Кижани.
Ранее Life.ru сообщил, что в Московском зоопарке в террариуме родился малыш островной куфии – ядовитой змеи из семейства гадюковых. Увидеть представителей этого вида можно в павильоне «Хижина змеелова» на старой территории зоопарка.