Детёныша гориллы из Московского зоопарка назвали в честь его малой родины

Детёнышу равнинной гориллы из Московского зоопарка наконец дали имя. Его назвали Квито. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Детёныш гориллы Квито. Видео © Telegram / Московский зоопарк

В рамках проекта «Активный гражданин» пользователям предложили проголосовать на специальной страничке за понравившийся вариант из пяти имён, связанных с африканской культурой. В опросе приняли участие более 216 человек.

«Юного самца назовут Квито – в честь города в Анголе, в стране, где сохранилась устойчивая популяция западных равнинных горилл. За этот вариант высказались почти 35% участников электронного голосования», — говорится в сообщении.

На втором месте по популярности был вариант Зубери. На языке суахили оно означает «сильный» или «могучий». Это имя выбрали 25% опрошенных.

Детёныша гориллы могли также назвать Куанго в честь названия реки в бассейне Конго. В качестве других вариантов зоологи предложили Кванза и Кижани.