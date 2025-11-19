В Сочи наступило лето в ноябре, температура поднялась почти до +30
В Сочи установилась аномально тёплая погода в конце ноября. Обложка © VK / Вера Кириллова
На курортах Краснодарского края наблюдается нехарактерно тёплая погода для конца осени — температура воздуха в некоторых местах достигла почти 30°C. Об этом пишут местные жители и туристы в Сочи, которые оказались в восторге от такого «лета в ноябре».
«Отпуск заканчивается, решили посетить местный пляж в Сочи. Температура воды +15 градусов. Кому-то холодно, а мы с Урала нам море по колено», — пишет турист.
Погодные условия позволяют купаться в море и загорать на пляжах, что весьма нетипично для этого времени года. Многие отдыхающие продолжают курортный сезон, в то время как в других регионах России уже установилась зимняя температура.
Ранее сообщалось, что прохождение европейского циклона по территории Русской равнины привело к установлению более тридцати новых температурных рекордов. Синоптик отметил впечатляющие последствия продвижения циклона из северной Италии, зафиксировав рекордные показатели в регионах от Ялты до Казани, включая города Центральной России.
