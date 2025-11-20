Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 14:39

За минувшие сутки погода в России побила полсотни температурных рекордов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Минувшие сутки в России оказались богатыми на метеорекорды: побито около полусотни температурных максимумов. Об этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в своём телеграм-канале.

Аномальная жара пришла в регионы, оказавшиеся в тёплом секторе мощного циклона. Воздушные массы со Средиземноморья добрались до Урала и Сибири. Циклон, накануне прогревавший Поволжье и юг страны, принёс тепло в Пермь, Екатеринбург и даже Ханты-Мансийск. Руководитель центра Александр Шувалов считает, что это ещё не конец: новые рекорды возможны в восточной Сибири и на Алтае.

Однако пик потепления уже пройден. По прогнозам синоптика, в четверг тепло уйдёт с берегов Волги и Урала, а в пятницу — из Западной Сибири. При этом на юге, в Ставрополье и на Кубани, по-прежнему держится до +15 и +20 градусов. Такая погода здесь продержится до конца ноября.

До конца недели на большей части России будет тёплая погода
До конца недели на большей части России будет тёплая погода

Ранее сообщалось, что прохождение европейского циклона по Русской равнине привело к установлению трёх десятков новых температурных рекордов от Ялты до Казани. По словам синоптика Александра Шувалова, итоги его прихода впечатляют. В Московской области осадки местами достигли половины месячной нормы, однако сейчас циклон сместился в Северную Сибирь. На смену ему в средней полосе пришла стабильная погода без резких изменений.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar