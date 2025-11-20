За минувшие сутки погода в России побила полсотни температурных рекордов

Минувшие сутки в России оказались богатыми на метеорекорды: побито около полусотни температурных максимумов. Об этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в своём телеграм-канале.

Аномальная жара пришла в регионы, оказавшиеся в тёплом секторе мощного циклона. Воздушные массы со Средиземноморья добрались до Урала и Сибири. Циклон, накануне прогревавший Поволжье и юг страны, принёс тепло в Пермь, Екатеринбург и даже Ханты-Мансийск. Руководитель центра Александр Шувалов считает, что это ещё не конец: новые рекорды возможны в восточной Сибири и на Алтае.

Однако пик потепления уже пройден. По прогнозам синоптика, в четверг тепло уйдёт с берегов Волги и Урала, а в пятницу — из Западной Сибири. При этом на юге, в Ставрополье и на Кубани, по-прежнему держится до +15 и +20 градусов. Такая погода здесь продержится до конца ноября.

Ранее сообщалось, что прохождение европейского циклона по Русской равнине привело к установлению трёх десятков новых температурных рекордов от Ялты до Казани. По словам синоптика Александра Шувалова, итоги его прихода впечатляют. В Московской области осадки местами достигли половины месячной нормы, однако сейчас циклон сместился в Северную Сибирь. На смену ему в средней полосе пришла стабильная погода без резких изменений.